Водитель пострадала в ДТП у поворота на Жидилов Бор

23:39, 03 сентября 2026, ПАИ

На 14‑м километре автодороги Псков – Гдов, у поворота на Жидилов Бор, произошло ДТП. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Mondeo – женщина 1974 года рождения – не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии водитель получила травмы. Её госпитализировали с места происшествия бригадой медицины катастроф.

На месте работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.