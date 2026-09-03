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Происшествия

Петербуржец получил условный срок за кражу полуприцепа в Псковской области

Суд вынес приговор одному из фигурантов хищения полуприцепа-рефрижератора в Псковской области, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: ПАИ

Установлено, что в апреле 2026 года житель Санкт-Петербурга по предварительному сговору с другим фигурантом преступления приехал на участок местности на трассе М-9 (трасса Москва – Балтия). Там мужчина снял видео с припаркованными полуприцепами и отправил его в мессенджере «Телеграмм» соучастнику преступления. После полученного указания, какой полуприцеп необходимо похитить, петербуржец прицепил полуприцеп-рефрижератор за 2,9 миллиона рублей, который принадлежал иностранной фирме, к грузовому тягачу «Сканиа», принадлежащему фирме похитителя, и перегнал его в Санкт-Петербург.

Себежский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). С учётом смягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде условного лишения свободы на пять лет с испытательным сроком пять лет.

Грузовой тягач конфискован в доход государства.

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