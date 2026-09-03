Опубликовано видео загоревшегося посреди пробки автомобиля в Пскове

13:21, 03 сентября 2026, ПАИ

Видео с места пожара в пробке на Рижском проспекте в Пскове опубликовала пресс-служба УМВД России по Псковской области.

«Благодаря оперативным действиям полицейских никто из граждан не пострадал», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Пскове экипаж ДПС помог потушить загоревшийся в дорожном заторе автомобиль. Во время патрулирования Рижского проспекта автоинспекторы заметили густой чёрный дым над дорожным затором. С помощью огнетушителя из патрульной машины они полностью ликвидировали возгорание до прибытия пожарного расчёта МЧС.