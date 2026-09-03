В Псковской области суд отправил за решётку виновника смертельного ДТП

18:23, 03 сентября 2026, ПАИ

Стругокрасненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в апреле 2026 года мужчина, управляя технически исправным автомобилем, перевозил на заднем сиденье пассажира, не пристёгнутого ремнём безопасности. Во время поездки мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Пассажир автомобиля погиб на месте ДТП.

В суде мужчина свою вину в совершении преступления полностью признал, раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде лишения свободы и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами.