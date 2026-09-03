Псковский бизнесмен ответит в суде за миллионный долг перед налоговой

18:02, 03 сентября 2026, ПАИ

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель умышленно внёс недостоверные сведения за 2023 год в декларацию о налоге, уплачиваемом по упрощённой системе налогообложения, существенно занизив сведения о своих доходах в отчётном периоде. В итоге мужчина уклонился от уплаты налога на сумму свыше четырёх миллионов рублей.

Предприниматель обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). В ходе предварительного следствия он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и частично возместил причинённый ущерб.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд.