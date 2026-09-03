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Житель Пыталовского района получил восемь лет тюрьмы за покушение на бывшую жену

Житель Пыталовского района получил восемь лет тюрьмы за покушение на убийство бывшей жены, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Фото: ПАИ

Установлено, что в мае 2026 года в утреннее время 47-летний местный житель находился по месту жительства в Пыталовском районе. Во время возникшей с бывшей супругой ссоры он решил убить женщину. Мужчина дважды ударил её ножом в левую часть грудной клетки. Однако осуществить свой план он не смог, так как его задержали сотрудники полиции. Женщину доставили в медицинское учреждение.

Также в течение 2026 года мужчина дважды уклонялся от административного надзора, выезжая за пределы Псковской области без уведомления и разрешения органа внутренних дел.

Суд признал его виновным в совершении двух преступлений по части 2 статьи 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора) и преступления по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигуранту назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Отягчающим обстоятельством суд признал опасный рецидив преступлений.

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