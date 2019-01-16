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Общество

Подарки от Деда Мороза получили 28 детей из Островской коррекционной школы

15 января состоялась ещё одна поездка в рамках благотворительной новогодней акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Стань Дедом Морозом!». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском детском фонде, подарки получили 28 подопечных филиала Центра специального образования №2 Острова.

Помощниками Деда Мороза традиционно стали члены ротари клуба «Псков» и коллектив Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Благотворители присоединились к акции уже в четвертый раз – они не только купили подарки, но и приехали лично поздравить ребят. Впервые поучаствовали в акции сотрудники магазина «Спортландия», исполнившие часть детских желаний.

Помимо подарков, ребят ждало праздничное представление, которое помогли организовать сотрудники ГТРК «Псков». Роли Снегурочки и Деда Мороза исполнили Ольга Гусева и Владимир Мелихов из добровольного творческого объединения «Потешкин двор» – артисты провели для ребят интерактивную программу с играми и хороводами.

После этого ребята подходили к Деду Морозу и Снегурочке, рассказывали им стихотворения и получали свои новогодние подарки. В завершении мероприятия для ребят показали представление «Мультконцерт» от группы «Классика» Псковской областной филармонии.

Напомним, что в начале декабря Детский фонд запустили традиционную акцию «Стань Дедом Морозом!», в рамках которой любой желающий мог исполнить мечту нуждающегося ребенка. В этом году акцию поддержали сотрудники «Радио России - Псков» которые помогли найти Дедов Морозов для ребят. В рамках ежегодной акции «Новогодний марафон» они обращались к известным псковским предпринимателям, политикам, творческим и общественным деятелям и предлагали им исполнить желания детей из Островской коррекционной школы.

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