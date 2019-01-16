Сергей Грахов: В ближайшее время договорные отношения регоператора ТКО с псковичами будут урегулированы

17:29, 16 января 2019, ПАИ

15 января в Пскове прошло очередное заседание Клуба председателей многоквартирных домов (МКД). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участники встречи обсудили вопрос об изменении порядка обращения с ТКО Псковской области с 1 января 2019 года, а также начало работы регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром».

Исполняющий обязанности председателя комитета по строительству и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Сергей Грахов рассказал о новом порядке обращения с твердыми коммунальными отходами, о начале работы регионального оператора по сбору и утилизации ТКО. Он подчеркнул, что в ближайшее время договорные отношения регионального оператора с собственниками МКД будут урегулированы с учетом замечаний и пожеланий псковичей, а алгоритм взаимодействия с управляющими компаниями будет доработан.

Выступающий напомнил, что согласно новой реформе, 70% бытовых отходов будут переработаны как вторсырье, остальные 30% подлежат захоронению. Также Сергей Грахов сообщил об обязанностях оператора по организации сбора, транспортировки, переработке, сортировки и захоронения отходов.

По словам Сергея Грахова, региональный оператор намерен построить несколько эко-технопарков, которые предоставят дополнительно около 200 рабочих мест.

В своем выступлении председатель общественного совета при Государственном комитете Псковской области по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов подробно остановился на изменениях в расчетах коммунальных услуг в части отопления, в частности, создания индивидуальной системы отопления. Также он обратил внимание присутствующих на повышение размера платы за коммунальные услуги с февраля 2019 года. В ходе совещания обсуждался вопрос о правах и обязанностях управляющих компаний, а также взаимоотношениях с собственниками многоквартирных домов по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.