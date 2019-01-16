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Культура

Вторая часть фотовыставки «История театра. Начало» открылась в Великолукском драмтеатре 16 января

С 16 января в Великолукском драматическом театре в фойе второго этажа начала работу вторая часть фотовыставки «История театра. Начало», которая затрагивает жизнь театра с 1930 по 1950 годы. Выставка также будет посвящена 76-й годовщине освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете культуры администрации Великих Лук.

В экспозицию вошли фотографии военного периода, фотоматериалы по восстановлению здания Дома Красной армии, которое впоследствии было передано театру, сцены из спектаклей послевоенных лет, документы, автобиографии, награды артистов театра, программки спектаклей того времени и многое другое.

Для зрителей 17 января в 18:00 состоится показ документально-исторического действия «Живые цветы» (режиссер-постановщик Д. Борисов). «Живые цветы» - это не просто спектакль о Великой Отечественной войне. Это напоминание о самой трагической странице в истории Великих Лук. Постановка основана на историческом и документальном материале, конкретных фактах с упоминанием улиц и мест, которые знакомы сегодняшним великолучанам. Особенность спектакля в том, что драматическое действие сопровождается кадрами кинохроники. Разные эпизоды жизни одной семьи, как фотографии на стене, лаконичны и не требует комментариев. Они созданы для молчаливого созерцания великой беды и Великой победы духа», - отметили в комитете.

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