Цифровые приставки могут приобрести псковичи в отделениях Почты России

22:31, 16 января 2019, ПАИ

Жители Псковской области могут приобрести антенны и приставки для приема цифрового телесигнала в отделениях Почты России. Клиенты смогут выбрать интересующую их модель в ценовом диапазоне от 1 тысячи 200 до 2 тысяч 500 рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского филиала Почты России.

«Почта России обладает самой масштабной в стране сетью отделений. При этом 72% отделений почтовой связи располагаются в сельской местности, где отсутствую розничные точки с широким ассортиментом продукции, - отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова. - Использование сети отделений почтовой связи и логистической инфраструктуры Почты России для реализации цифровых приставок поможет повысить их доступность для населения по всей территории страны».

С целью оповещения населения о предстоящем отключении аналогового вещания в почтовых отделениях будут размещены информационные плакаты.

Комнатные антенны, комплекты для приема бесплатного цифрового телевидения, цифровые приставки стоимостью от 580 рублей также доступны для заказа в каталоге «Почтамаркет». 4 млн печатных каталогов «Почтамаркет» размещены в отделениях почтовой связи в 81 регионе страны.

Аппаратура для приема цифрового вещания также доступна на онлайн площадке market.pochta.ru. Из печатного каталога или онлайн клиенты могут выбрать заинтересовавшую их позицию, оформить заказ и получить доставленный товар в своем почтовом отделении. Оплатить приставку можно как при оформлении заказа, так и при его получении.