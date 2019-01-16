Спортзалы в 20 сельских школах Псковской области преобразятся благодаря «Единой России»

17:45, 16 января 2019, ПАИ

Спортивные залы в 20 сельских школах Псковской области планируется отремонтировать за 2019 год. Работы будут проводиться в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«В регионах очень много талантливых детей, и наш партийный проект как раз призван содействовать выявлению юных талантов, создавать комфортные условия для занятий спортом. В любом случае, даже если в перспективе ребенок не становится звездой, он физически развивается, приятно и с пользой проводит время», - отметил региональный координатор проекта «Детский спорт», вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

В наступившем году на обновление спортзалов в учебных заведениях 18 районов предусмотрено финансирование в размере 21 млн 413,55 тыс. рублей. Из этой суммы 19 млн 914,6 тыс. рублей выделены из федерального бюджета, еще 1 млн 498, 95 тыс. – из областной казны.

В Псковском районе в 2019 году будут отремонтированы спортзалы сразу в двух образовательных учреждениях. Серёдкинская школа получит на ремонт кровли и отделку помещений 1 млн 850 тыс. рублей, а Родинская школа сможет потратить 1 млн 700 тыс. рублей на внутренние работы, в том числе устройство душевых.

Новую кровлю обретет Полонская школа (Порховский район). Кроме того, в спортзале будет выполнен косметический ремонт потолка. На это заложен 1 млн 800 тыс. рублей.

Также преобразятся спортзалы в Поречинской школе имени К. С. Заслонова (Великолукский район) и Лавровской гимназии (Печорский район), которые в текущем году будут располагать суммой – 1 млн 500 тыс. рублей. В первом из названных учреждений приведут в порядок кровлю, заменят окна и проведут косметический ремонт, во втором – заменят пол, потолок, электрику.

В ходе реализации партпроекта «Детский спорт» в Красногородской школе появятся новые двери, окна и отопительная система, работы обойдутся в 1 млн 400 тыс. рублей. Столько же планируется потратить на ремонт помещения для его приспособления под спортивный зал Специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением в Невельском районе. Также в этом муниципальном образовании будет обновлен спортзал в Новохованской школе (1 млн 200 тыс. рублей). Аналогичная сумма окажется в распоряжении Пушкиногорской школы имени А. С. Пушкина, в которой, в частности, отремонтируют инженерные сети.

Ремонт кровли за 1 млн рублей предполагается в Усвятской школе. На 150 тысяч больше получит Крюковская школа в Островском районе, где кроме крыши отремонтируют полы, потолки, стены, электрику и заменят окна.

Помимо этого, благодаря проекту «Единой России» ремонтом удастся освежить спортзалы Сосновоборской школы в Себежском районе (950 тыс. рублей), Бежаницкой школы (900 тыс.), Пустошкинской школы в деревне Вербилово (800 тыс.), Насвинской школы в Новосокольническом районе (763,55 тыс.), Башовской школы в Локнянском районе (500 тыс.), Лядской школы в Плюсском районе (400 тыс.), и Подборовской школы в Гдовском районе (300 тыс.).

Более комфортными станут помещения для занятий спортом учащихся Новоржевской школы, в двух зданиях которой запланирован ремонт отопительной системы (700 тыс. рублей). А в здание спортзала Добычинской школы (Палкинский район) проведут водопровод и обеспечат душевые горячей и холодной водой. На это выделены 400 тыс. рублей.

Юрий Сорокин подчеркнул, что почти не изменилось финансирование на ремонт спортзалов в школах (в прошлом году освоен 21 млн 658 тыс. 710 рублей), в 2019-м в Плюсском и Новоржевском районе будут возведены два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Из федерального бюджета на строительство стадионов выделено 50 млн рублей, областное софинансирование составит 20 млн рублей.