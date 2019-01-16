Набор в программу подготовки будущих бизнесменов проводит псковский бизнес-инкубатор

22:59, 16 января 2019, ПАИ

МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» проводит набор в программу подготовки будущих бизнесменов, сообщается на сайте учреждения.

Участниками программы на безвозмездной основе могут стать физическое лицо или группа физических лиц, подавших заявку на участие. Для получения статуса участника программы претенденту необходимо успешно пройти процедуру отбора бизнес-идей. Срок участия в программе - два месяца.

Заявки от претендентов принимаются по 22 января. Для участия необходимо заполнить анкету и подать в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» секретарю комиссии либо по электронной почте: info.bizpskov@gmail.com с пометкой «Отбор бизнес-идей» в установленные сроки. Форма анкеты размещена на информационных ресурсах МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». При этом заявки, поданные с опозданием, переносятся на следующий отбор.

Подробнее об условиях участия в программе можно прочитать здесь>>>