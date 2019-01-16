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Общество

Благоустройство набережной реки Шелони запланировано в Порхове

В Порхове стартовал прием от населения и юридических лиц предложений по мероприятиям благоустройства набережной реки Шелони. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Порховского района.

Предложения будут направлены на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях.

Прием заявок проводится с 16 января по 15 февраля.

Предложения можно предоставлять по адресу: 182620, Порхов, проспект Ленина, 14, кабинет № 19, администрация Порховского района, телефон: 2-19-43; 2-29-77 с 9:00 до 16:00.

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