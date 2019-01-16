Работу над правовым навигатором для принимающих семей продолжает экспертная группа псковской ассоциации юристов

21:09, 16 января 2019, ПАИ

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» продолжает реализацию проекта «Правовой навигатор для принимающих семей и специалистов служб сопровождения». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ассоциации юристов, цель проекта - реализовать комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение и обучение специалистов служб сопровождения, приемных родителей, опекунов (попечителей), усыновителей, патронатных воспитателей, в целях предупреждения нарушений прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, и их законных представителей.

В Псковском региональном отделении «Ассоциации юристов России» отметили, что в последние годы в Псковской области успешно развиваются семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем возникает ряд серьезных проблем, касающихся соблюдения гражданских и социальных прав замещающих и приемных родителей и приемных детей.

Так, статистика обращений в приемную ассоциации, свидетельствует о том, что порой будущие родители или опекуны не ожидают тех трудностей, с которыми им придется столкнуться: долги за ЖКХ, в том числе наступление солидарной ответственности с родителями лишенными родительских прав; вступление в наследство, доставшееся подопечному ребёнку; распоряжение имуществом; забота о сохранности имущества; компенсационные выплаты; обеспечение жильем.

Озабоченность этой проблемой выражало и управление социальной защиты населения, которое поддерживает данный проект и принимает активное участие в разработке инструментов для замещающих родителей и специалистов, работающих с данной категорией, где родители и специалисты смогут получать ответы на свои вопросы и найти поддержку и помощь.

«Таким образом, на первом этапе проекта был проведен ряд фокус-групп для анализа и обобщения правовых проблем, с которыми сталкиваются на практике принимающие родители и специалисты служб сопровождения, а в настоящее время эксперты приступили к обсуждению того, какие именно материалы и документы будут включены в правовой навигатор. По итогам проекта будет разработан принципиально новый инструмент с описанием практик работы юристов и пошаговой навигацией по проблематике по различным областям права», - отметили в ассоциации юристов.

Добавим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.