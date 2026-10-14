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Общество

«От души и для поколений»: как порховский ансамбль «Забава» сохраняет традиции

Видеопроект «Живая традиция» запустило Псковское агентство информации в рамках Года единства народов России. В нём принимают участие лучшие фольклорные коллективы Псковской области, которые помогают сохранить традиции через творчество, отражающее жизненный опыт народа, его взгляды и идеалы. Один из них – порховский фольклорный ансамбль «Забава».

​Автор: Дмитрий Коновалов. Фото на превью видеозаписи: министерство культуры Псковской области

Коллектив был образован в 2008 году, а уже в 2014 году ему присвоили звание народного. Участники часто выступают как на областных, так и на международных мероприятиях. И везде их знают и любят.

«В ансамбль входят люди, которые этим болеют, которые это любят. Людям нравятся, мы поём и танцуем от души. Косую кадриль нам показывали бабушки: мы ездили в экспедиции и записывали различные произведения, запоминали движения: проходки, дробушки, крутиля», – рассказала руководитель фольклорного коллектива «Забава» Нина Александрова.

По её словам, фольклорные произведения нужно доносить до людей, чтобы сохранить наследие поколений. «Я очень люблю русскую песню. Вся семья была поющая, и я очень много песен знала с детства. Не могу без этого, без этой народной русской песни-пляски», – признаётся руководитель коллектива.

В репертуаре ансамбля есть и произведения фольклорной певицы, ставшей музыкальным символом родины для Андрея Тарковского в его фильме «Ностальгия», – Ольги Сергеевой.

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