Врачи назвали безопасную норму потребления яиц

23:59, 13 октября 2026, ПАИ

Здоровым взрослым можно съедать одно-два яйца в день, но при болезнях печени, поджелудочной железы или желчного пузыря норму урезают до двух-трёх штук в неделю. Утверждение, будто яйца поднимают холестерин и бьют по сердцу, современные исследования опровергают. Об этом заявили гастроэнтеролог Татьяна Нечитайло и нутрициолог Анна Дивинская, пишет газета «Известия».

Анна Дивинская уточнила: тем, кто ведёт активный образ жизни, разрешается съедать до трёх яиц в день. При диабете и выраженной гиперхолестеринемии порцию сокращают до одного-двух в неделю либо оставляют только белки, но решение лучше принимать вместе с врачом.

Полный запрет нужен немногим: яйца противопоказаны при аллергии на белок, остром панкреатите, обострении желчнокаменной болезни, атеросклерозе и диабете второго типа. Сырые и недоваренные яйца нельзя детям, беременным, пожилым и людям со сниженным иммунитетом из-за риска сальмонеллёза.

Холестерин в яйцах не оказывает значимого влияния на риск сердечно-сосудистых заболеваний у большинства людей, отметила Анна Дивинская. Яйца могут даже повышать «хороший» холестерин – ЛПВП – и снижать окисленные формы «плохого», причём на уровень последнего в организме сильнее всего влияют насыщенные жиры, трансжиры, лишний вес, малоподвижность и наследственность.

Для здорового ЖКТ яйцо – сытный продукт, который редко вызывает газы и вздутие. При гастрите и язве в диеты входят яйца всмятку и паровой омлет, однако при желчнокаменной болезни с желтком нужно быть осторожнее: перед тем как «разгонять желчь», стоит сделать УЗИ и убедиться, что камней нет, предупредила Татьяна Нечитайло.

В желтке около 12 витаминов и более 50 микроэлементов, включая холин и антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Белок усваивается на 95–98 % и содержит все незаменимые аминокислоты. Примерно 1,5 яйца сопоставимо с 100 граммами мяса, но полностью заменять мясо яйцами не стоит: это источник железа, цинка и витамина B12.

Самый полезный способ приготовления – варка: белок усваивается на 91 %, сырой – только на 51 %. При запекании потери витамина D достигают 61 %, жарка – наименее полезный способ. Самые щадящие варианты – всмятку, в мешочек, пашот и паровой омлет.