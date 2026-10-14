Туманная и тёплая погода ожидается в Псковской области
Переменную облачность без осадков прогнозируют в Псковской области сегодня, 14 октября. Утром местами ожидается туман, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Ветер восточных направлений, умеренный. Днём столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов. В Пскове воздух прогреется до +11...+13 градусов. Атмосферное давление высокое.
Ранее сообщалось, что атлантическая прохлада не сумеет пробиться далеко вглубь Русской равнины. Поток собьёт показания термометров только в западной части региона.
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