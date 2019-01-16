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Экономика

На 4,3% проиндексируют все федеральные выплаты в России с 1 февраля

Все федеральные ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на 4,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты, это 4,3%. Росстат уже опубликовал данные. На это будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей. Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн наших граждан», - сказала Татьяна Голикова на заседании правительства.

К федеральным, в частности, относится ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая территориальными органами Пенсионного фонда России ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидам, включая детей инвалидов, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также лицам, пострадавшим в результате воздействия радиации.

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