Новые погоны вручили сотрудникам псковского УМВД

21:35, 16 января 2019, ПАИ

16 января в УМВД России по Псковской области группе сотрудников вручили новые погоны и призы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, эта торжественная процедура прошла в региональном УМВД перед началом занятия по государственно-правовому информированию личного состава, на котором рассматривались различные вопросы, касающиеся оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.

Начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Дмитрий Шеховцов огласил приказы о присвоении званий и поощрении стражей порядка, ставших победителями в творческих конкурсах.

В числе тех, кому присвоено первое специальное звание, поздравления принимала референт отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова. Заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Столяров вручил ей погоны младшего лейтенанта и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Ценными подарками поощрены также победители фотоконкурса «Открытый взгляд» и литературного конкурса «Доброе слово». Так, обладательницей гран-при в номинации «Гражданственность и патриотизм» фотоконкурса и диплома первой степени в литературном конкурсе стала участковый уполномоченный МО МВД России «Опочецкий» младший лейтенант полиции Наталья Васильева.