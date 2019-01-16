0
22:31
Цифровые приставки могут приобрести псковичи в отделениях Почты России
21:54
Юбилей в стиле ретро организовал Псковский Красный Крест для 85-летней подопечной
20:51
«Глубокая зима» наступила в Полистовском заповеднике
19:47
Подарки от Деда Мороза получили 28 детей из Островской коррекционной школы
18:01
Пётр Воронцов: Благодаря премии «Народное признание» жители Псковской области узнают своих героев
17:17
Метели и гололедица ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
17:12
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2018»
Еще новости
Общество

Новые погоны вручили сотрудникам псковского УМВД

16 января в УМВД России по Псковской области группе сотрудников вручили новые погоны и призы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, эта торжественная процедура прошла в региональном УМВД перед началом занятия по государственно-правовому информированию личного состава, на котором рассматривались различные вопросы, касающиеся оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.

Начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Дмитрий Шеховцов огласил приказы о присвоении званий и поощрении стражей порядка, ставших победителями в творческих конкурсах.

В числе тех, кому присвоено первое специальное звание, поздравления принимала референт отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова. Заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Столяров вручил ей погоны младшего лейтенанта и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Ценными подарками поощрены также победители фотоконкурса «Открытый взгляд» и литературного конкурса «Доброе слово». Так, обладательницей  гран-при в номинации «Гражданственность и патриотизм» фотоконкурса и диплома первой степени в литературном конкурсе стала участковый  уполномоченный МО МВД России «Опочецкий» младший лейтенант полиции Наталья Васильева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Цифровые приставки могут приобрести псковичи в отделениях Почты России
16 января 2019
Цифровые приставки могут приобрести псковичи в отделениях Почты России
Юбилей в стиле ретро организовал Псковский Красный Крест для 85-летней подопечной
16 января 2019
Юбилей в стиле ретро организовал Псковский Красный Крест для 85-летней подопечной
«Глубокая зима» наступила в Полистовском заповеднике
16 января 2019
«Глубокая зима» наступила в Полистовском заповеднике
Подарки от Деда Мороза получили 28 детей из Островской коррекционной школы
16 января 2019
Подарки от Деда Мороза получили 28 детей из Островской коррекционной школы
Пётр Воронцов: Благодаря премии «Народное признание» жители Псковской области узнают своих героев
16 января 2019
Пётр Воронцов: Благодаря премии «Народное признание» жители Псковской области узнают своих героев
Метели и гололедица ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
16 января 2019
Метели и гололедица ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2018»
16 января 2019
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2018» 4
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
16 января 2019
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»

Идет загрузка...