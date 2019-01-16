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Общество

Противопожарный рейд провели спасатели по домам многодетных семей Дновского района

16 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой провели совместный профилактический рейд по жилым домам на территории Дновского района, где проживают многодетные семьи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе проведенного рейда были обследованы места проживания восьми многодетных семей. Кроме того, сотрудники МЧС распространили памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту».

Также с гражданами были проведены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности. Кроме того, сотрудники МЧС обратили особое внимание на недопущение хранения спичек, зажигалок и других различных пожароопасных предметов на видном месте, в зоне доступа детей.

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