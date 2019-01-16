На Луне впервые в истории проросло растение

22:48, 16 января 2019, ПАИ

Китайский исследовательский зонд «Чанъэ-4» провел первый биологический эксперимент по выращиванию семян хлопка на Луне, сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство Xinhua.

Отмечается, что одно из семян впервые в истории исследования Луны дало ростки. Эксперимент проводился в канистре цилиндрической формы из специальных материалов и алюминия высотой 198 мм, диаметром 173 мм и весом 2,6 кг. Устройство содержит внутри воду, почву, воздух, камеры для фиксации эксперимента, а также систему для контроля тепла внутри. Специальная трубка направляет естественный свет на поверхность Луны, чтобы дать возможность растениям расти.

Помимо хлопка, в канистре также содержатся семена рапса, картофеля, резуховидки, дрожжи и яйца плодовой мухи. Руководитель эксперимента профессор Чунцинского университета Се Гэнсинь пояснил, что данные виды были отобраны для формирования в канистре простой мини-биосферы.

Он отметил, что картофель может стать основой пищи будущих космических путешественников. Резуховидка является родственным горчице и капусте цветковым растением. Период его роста короток и потому легко наблюдаем. Дрожжи могут быть использованы для регулирования уровня углекислого газа и кислорода в биосфере. А плодовая муха, по мнению ученого, должна стать потребителем процесса фотосинтеза.

За два месяца до старта зонда образцы земной биосферы привели в бездействие при помощи специальных технологий на время финальной подготовки космического аппарата перед отправкой. После прилунения зонда центр управления отдал указание «Чанъэ-4» полить растения водой.