76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Великих Луках

09:25, 17 января 2019, ПАИ

17 января в Великих Луках отмечают 76-ую годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Сегодня в 11:00 на воинском мемориальном захоронении состоится памятный митинг, пройдет церемония возложения цветов, панихида и минута молчания. В 11:40 состоится торжественное возложение цветов к стеле «Город воинской славы» на площади Ленина, а в 12:00 у Вечного огня - торжественный митинг, после которого участники возложат цветы к Вечному огню, памятникам и памятным местам города.

В 13:00 в краеведческом музее будет организован кинолекторий «Великие Луки – малый Сталинград», а в Арт-центре (улица Щорса, 59) - экскурс в героическое прошлое города «Друзья, давайте в этот день сойдёмся в тесный круг!» В 13:30 городская детская библиотека имени Гайдара (улица Карла Либкнехта, 9/14) проведет исторический квест под названием «Героев знать – на них держать равнение!» В 18:00 в торговом центре «Апельсин» (улица Вокзальная, 11) городской краеведческий музей организует интерактивную экскурсию по выставке «Великие Луки – город воинской славы», которая развернута в торговом центре. В это же время Великолукский драматический театр приглашает посмотреть театрально-документальную композицию «Живые цветы».

Завершатся памятные мероприятия 18 января в 18:30 концертом, который состоится в Доме культуры Ленинского комсомола (улица Зверева, 29).

Напомним, что рано утром 16 января 1943 года советские войска взяли крепость, а в районе железнодорожного узла в этот день вместе со штабом 277-го пехотного полка сдался в плен начальник фашистского гарнизона подполковник фон Засс. 17 января там же были уничтожены последние сопротивляющиеся вражеские группы.

Наступательная операция советских войск под Великими Луками имела далеко идущие последствия. Она сковала до десяти немецких дивизий, вынудив противника усилить свои войска на данном направлении шестью дивизиями. Фашистское командование не смогло использовать их на других важнейших участках фронта, в частности, под Сталинградом. Маршал Георгий Жуков отмечал, что операция под Великими Луками имела важное значение и для прорыва ленинградской блокады.