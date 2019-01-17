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Общество

Первый заместитель прокурора области встретится с жителями Палкино в январе

В январе первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков организует личный прием граждан в Палкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Для встречи с Виктором Тепляковым нужно до 18 января обратиться к прокурору Палкинского района Александру Федорову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдет в прокуратуре района по адресу: поселок Палкино, улица Мичурина, дом 8.

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