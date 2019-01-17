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Общество

Виртуальный музей «Каменные кресты и культовые камни Пушкиногорья» открыт на сайте Пушкинского заповедника

Виртуальный музей «Каменные кресты и культовые камни Пушкиногорья» открыт на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева, новая интернет-экспозиция знакомит интернет-пользователей с одиннадцатью памятниками истории и культуры, которые находятся на территории музея-заповедника «Михайловское». Это «Крюков крест» (мемориальная усадьба «Михайловское»), «Савкин камень» (Савкина горка), культовый камень из деревни Марамоха, ряд крестов и могильных плит (городище Воронич).

В виртуальном музее эти артефакты представлены в виде кратко откомментированных 3D моделей, выполненных Артёмом Таракановым — пушкинским доброхотом, членов отряда Археологического клуба ПМЦ «Лигово» (Санкт-Петербург). Лидия Токарева напомнила, что руководителем этого отряда является кандидат педагогических наук, историк и археолог, лауреат национальной премии «Хранители наследия» Всеволод Пежемский и уточнила, что идея проекта принадлежит доброхотам этого отряда и их наставнику. Авторы проекта (среди них методист музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Надежда Шабловская) предполагают, что виртуальный музей будет развиваться дальше и ждут от посетителей музейного сайта конструктивных оценок и предложений.

Напомним, что отряд под руководством Всеволода Пежемского каждое лето, начиная с 2001 года, приезжает в музей-заповедник «Михайловское». «Из сезона в сезон волонтеры из северной столицы не просто помогают музейщикам в проведении сезонных хозяйственных работ и активно участвуют в культурной жизни Пушкиногорья, но и выполняют ряд сложных заданий исследовательского плана», – добавила Лидия Токарева.  Среди них были, например, такие, как определение GPS-координат памятников культурного наследия, сбор топонимических данных о водных объектах, исследование отдельных участков дна реки Сороть и других водоёмов.

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