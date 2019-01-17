Систему получения пособий планируют упростить в России

11:38, 17 января 2019, ПАИ

В России хотят упростить систему получения пособий, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Скляра.

По его словам, после проведения реформы любой гражданин страны сможет получить сведения о полагающихся ему мерах господдержки в режиме «единого окна».

Алексей Скляр отметил, что внедрение этой системы запланировано на конец года. Изменения вызваны малым числом обращений со стороны граждан, имеющих право на получение льгот.

В министерстве пояснили, что речь идет, в том числе, о выплатах за рождение детей или при достижении пенсионного возраста. Сведения о мерах господдержки можно будет получить на портале госуслуг, по телефону или путем личного обращения в многофункциональный центр (МФЦ), в отделения Пенсионного фонда России, в фонд социального страхования или бюро медико-социальной экспертизы.

Предполагается, что объединение информационных систем ведомств упростит подачу документов и обеспечит доступность госуслуг. Эксперты отмечают, что гражданам по-прежнему придется проявлять заинтересованность. Однако, по их мнению, инициатива в данном вопросе должна исходить от государства.