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Общество

Российским военным хотят запретить пять лет использовать соцсети после выхода в запас

Министерство обороны планирует ограничить в использовании соцсетей не только действующих военнослужащих, но и ушедших в запас. Им хотят запретить пять лет использовать соцсети, сообщает газета «Известия».

Речь идет в первую очередь о тех, кто служил в частях с секретным режимом или был допущен к гостайне.

По мнению экспертов, мера является обоснованной и логичной. В настоящее время действительно существует опасность утечки секретных данных через соцсети. Однако решить проблему полностью не удастся, отмечают специалисты. При желании злоумышленники смогут зарегистрироваться под чужим именем или в зарубежных сетях.

Эксперты считают, что государству следует обратить внимание на систему безопасности в целом, в том числе ответственнее подбирать сотрудников, работающих с гостайной.

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