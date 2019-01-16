За торговлю в Интернете наркотиками пскович и новгородец предстанут перед судом

10:31, 17 января 2019, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрит уголовное дело, по которому проходят пскович и житель Великого Новгорода. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, их обвиняют в торговле наркотиками в Интернете.

Следствие выяснило, что в июле 2017 года неустановленное лицо для получения финансовой выгоды создало и возглавило преступное сообщество, члены которого занимались сбытом запрещенных в РФ наркотиков в Псковской области. Наркотики реализовывались через установку закладок с использованием специального сайта в Интернете и автоматизированных аккаунтов одного из мессенджеров и электронных платежных систем для приема платежей от покупателей при проведении сделок.

В период с августа 2017 года по февраль 2018 года участниками данного преступного сообщества являлись пскович и жительница Великого Новгорода. Действуя в качестве «закладчиков» наркотиков, обвиняемые совершили в Пскове более двадцати преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков. Их задержали сотрудники полиции. Наркотики изъяты.