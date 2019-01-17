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Общество

До -10 градусов ожидается в Пскове в крещенскую ночь

До -8...-10 градусов мороза ожидается в Пскове в крещенскую ночь с 18 на 19 января, а днём термометры покажут -3...-5 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В Великих Луках ночью и днём будет примерно такая же температура, как и в Пскове.

Напомним, в Псковской области будет оборудовано 15 купелей для традиционный крещенских купаний.

В ночь с 18 на 19 января можно искупаться в Пскове на реке Великой в районе Мирожского монастыря (с 22:00 до 3:00), в деревне Выбуты Псковского района на реке Великой (с 22:00 до 9:00), в Великих Луках на реке Ловати (с 20:00 до 4:00), в деревне Камно Псковского района (с 23:00 до 4:00), в Пустошке на реке Крупее (с 23:00 до 4:00), в Новоржевском районе в деревне Боровичи в купели «Святой источник» (с 19:00 до 1:00), в Дедовичах на реке Шелони (с 23:00 до 3:00), в Порховском районе в деревне Любовец в купели Свято-Благовещенского Никандровского монастыря (с 23:00 до 3:00).

По предварительным данным, 19 января в Гдове на реке Гдовке купель будет работать в районе улицы 1-й Слободской с 16:00 до 18:00, в Гдовском районе в деревне Ветвенник на Чудском озере с 12:00 до 14:00, в Опочецком районе в деревне Лобово на озере Косарно с 10:00 до 14:00, в Кунье на реке Лусне с 14:00 до 15:00, в Пушкинских Горах на озере Тоболинец с 12:00 до 15:00, в Бежаницах на озере Алё с 14:00 до 15:00, в Гдовском районе в деревне Залахтовье на базе отдыха «Тридевятое царство» с 13:00 до 14:00, в Великих Луках на реке Ловати с 9:00 до 14:00.

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