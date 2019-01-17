Будущие младшие военные специалисты проходят подготовку в учебном центре РВСН в Острове

12:07, 17 января 2019, ПАИ

Около 6 тысяч военнослужащих пройдут подготовку в учебных центрах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2019 году по программам подготовки младших военных специалистов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, в настоящее время подготовка военнослужащих для РВСН ведётся в трех учебных центрах - в Острове (Псковская область), в Переславле-Залесском (Ярославская область) и школе техников в Капустином Яре (Астраханская область).

За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН проходят подготовку специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по эксплуатации и ремонту систем связи.

Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебных воинских частях создана вся необходимая учебно-материальная база. Для обучения курсантов по 26 военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на вооружении ракетных соединений и частей.

В РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.