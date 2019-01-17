0
12:47
Строители новой школы в Дно приступили к возведению второго этажа
12:39
Андрей Филатов о гостеприимности Пскова: Нам есть куда стремиться
11:42
Накануне крещенских купаний «морж» со стажем ответит на вопросы читателей ПАИ
11:00
Светлана Баранова: Любой рейтинг, в который входит Псков, привлекает к городу дополнительное внимание
10:56
До -10 градусов ожидается в Пскове в крещенскую ночь
09:48
Гелена Самохвалова: Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России доказывает, что мы достойно примем Ганзу
09:25
76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Великих Луках
Еще новости
Общество

Будущие младшие военные специалисты проходят подготовку в учебном центре РВСН в Острове

Около 6 тысяч военнослужащих пройдут подготовку в учебных центрах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2019 году по программам подготовки младших военных специалистов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, в настоящее время подготовка военнослужащих для РВСН ведётся в трех учебных центрах  - в Острове (Псковская область), в Переславле-Залесском (Ярославская область) и школе техников в Капустином Яре (Астраханская область).

За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН проходят подготовку специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по  эксплуатации и ремонту систем связи.

Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебных воинских частях создана вся необходимая учебно-материальная база. Для обучения курсантов по 26 военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на вооружении ракетных соединений и частей.

В РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Строители новой школы в Дно приступили к возведению второго этажа
17 января 2019
Строители новой школы в Дно приступили к возведению второго этажа
Андрей Филатов о гостеприимности Пскова: Нам есть куда стремиться
17 января 2019
Андрей Филатов о гостеприимности Пскова: Нам есть куда стремиться
Накануне крещенских купаний «морж» со стажем ответит на вопросы читателей ПАИ
17 января 2019
Накануне крещенских купаний «морж» со стажем ответит на вопросы читателей ПАИ
Светлана Баранова: Любой рейтинг, в который входит Псков, привлекает к городу дополнительное внимание
17 января 2019
Светлана Баранова: Любой рейтинг, в который входит Псков, привлекает к городу дополнительное внимание
До -10 градусов ожидается в Пскове в крещенскую ночь
17 января 2019
До -10 градусов ожидается в Пскове в крещенскую ночь
Гелена Самохвалова: Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России доказывает, что мы достойно примем Ганзу
17 января 2019
Гелена Самохвалова: Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России доказывает, что мы достойно примем Ганзу
76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Великих Луках
17 января 2019
76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Великих Луках
Цифровые приставки могут приобрести псковичи в отделениях Почты России
16 января 2019
Цифровые приставки могут приобрести псковичи в отделениях Почты России

Идет загрузка...