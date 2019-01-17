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Общество

15 тысяч рублей заплатил пскович за фиктивную постановку на учёт пятерых иностранцев

Житель Пскова заплатил 15 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет пятерых иностранцев в доме в одной из деревень Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В суде было установлено, что пскович внес заведомо ложные сведения в уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. За это суд привлёк его к уголовной ответственности по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ) и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Взыскать штраф должны были судебные приставы, которые уведомили псковича, что в отношении него возбуждено исполнительное производство и что в случае неоплаты долга, его уголовный штраф может быть заменен иным видом наказания, в частности – реальным лишением свободы. После этого, в течение первой же недели, пскович оплатил свой штраф. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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