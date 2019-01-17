0
12:59
Чемпионат по спидкубингу «Pskov Open 2019» пройдёт в Пскове 2-3 февраля
09:34
Юные великолукские футболисты стали победителями турнира «Лига звёзд-2019» в Смоленске
22:50
Псковские курсанты одержали победу на областных соревнованиях по лыжным гонкам
19:50
На жиросжигающий фитнес-марафон приглашает женщин спортивный клуб S-Fitness 17 января
18:53
Российская мужская биатлонная сборная завоевала «золото» на эстафете этапа Кубка мира
15:30
Российская женская сборная по биатлону выиграла эстафету впервые за 7 лет
22:44
Спортивные итоги - 2018
Еще новости
Спорт

Чемпионат по спидкубингу «Pskov Open 2019» пройдёт в Пскове 2-3 февраля

С 2 по 3 февраля в Ледовом дворце Пскова пройдет чемпионат по спидкубингу [сборка кубика Рубика на скорость — ПАИ] «Pskov Open 2019», сообщили Псковскому агентству информации организаторы турнира.

Соревнования будут проходить в 11 дисциплинах: 3×3, 2×2, 4×4, 5×5, 3х3 oh, 3×3 bld, 3×3 Fewest Moves, Megaminx, Pyraminx, Skewb, Square-1.

Отмечается, что в чемпионате может участвовать любой желающий вне зависимости от возраста и пола. Организационный взнос для участников составляет 200 рублей (за три любые дисциплины), за каждую следующую дисциплину нужно будет заплатить по 20 рублей. Зарегистрироваться на соревнования можно здесь>>>, лимит участников — 60 человек.

Организаторы отмечают, что подтверждение заявки будет только после оплаты. В случае отмены регистрации организационный взнос не возвращается.

Результаты всех участников чемпионата войдут в международную базу Всемирной ассоциации кубика (WCA).

Добавим, что соревнования пройдут под эгидой Всемирной ассоциации кубика (WCA), при поддержке комитета Псковской области по физической культуре и спорту и межрегиональной общественной организации «Федерация Спидкубинга».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Чемпионат по спидкубингу «Pskov Open 2019» пройдёт в Пскове 2-3 февраля
17 января 2019
Чемпионат по спидкубингу «Pskov Open 2019» пройдёт в Пскове 2-3 февраля
Юные великолукские футболисты стали победителями турнира «Лига звёзд-2019» в Смоленске
16 января 2019
Юные великолукские футболисты стали победителями турнира «Лига звёзд-2019» в Смоленске
Псковские курсанты одержали победу на областных соревнованиях по лыжным гонкам
15 января 2019
Псковские курсанты одержали победу на областных соревнованиях по лыжным гонкам
На жиросжигающий фитнес-марафон приглашает женщин спортивный клуб S-Fitness 17 января
15 января 2019
На жиросжигающий фитнес-марафон приглашает женщин спортивный клуб S-Fitness 17 января
Российская мужская биатлонная сборная завоевала «золото» на эстафете этапа Кубка мира
13 января 2019
Российская мужская биатлонная сборная завоевала «золото» на эстафете этапа Кубка мира
Российская женская сборная по биатлону выиграла эстафету впервые за 7 лет
13 января 2019
Российская женская сборная по биатлону выиграла эстафету впервые за 7 лет
Порядка 200 спортсменов выступит на Всероссийском турнире по самбо в Великих Луках 12-13 января
11 января 2019
Порядка 200 спортсменов выступит на Всероссийском турнире по самбо в Великих Луках 12-13 января
Псковский боксёр Артур Акавов рассказал о подготовке к титульному бою в Америке
11 января 2019
Псковский боксёр Артур Акавов рассказал о подготовке к титульному бою в Америке

Идет загрузка...