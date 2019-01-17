Чемпионат по спидкубингу «Pskov Open 2019» пройдёт в Пскове 2-3 февраля

12:59, 17 января 2019, ПАИ

С 2 по 3 февраля в Ледовом дворце Пскова пройдет чемпионат по спидкубингу [сборка кубика Рубика на скорость — ПАИ] «Pskov Open 2019», сообщили Псковскому агентству информации организаторы турнира.

Соревнования будут проходить в 11 дисциплинах: 3×3, 2×2, 4×4, 5×5, 3х3 oh, 3×3 bld, 3×3 Fewest Moves, Megaminx, Pyraminx, Skewb, Square-1.

Отмечается, что в чемпионате может участвовать любой желающий вне зависимости от возраста и пола. Организационный взнос для участников составляет 200 рублей (за три любые дисциплины), за каждую следующую дисциплину нужно будет заплатить по 20 рублей. Зарегистрироваться на соревнования можно здесь>>>, лимит участников — 60 человек.

Организаторы отмечают, что подтверждение заявки будет только после оплаты. В случае отмены регистрации организационный взнос не возвращается.

Результаты всех участников чемпионата войдут в международную базу Всемирной ассоциации кубика (WCA).

Добавим, что соревнования пройдут под эгидой Всемирной ассоциации кубика (WCA), при поддержке комитета Псковской области по физической культуре и спорту и межрегиональной общественной организации «Федерация Спидкубинга».