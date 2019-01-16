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Культура

10-летие отметил псковский фольклорный ансамбль «Коляда»

16 января в Псковском городском молодежном центре прошло мероприятие, посвященное 10-летию со Дня основания фольклорного ансамбля «Коляда». Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре, директор центра Виктор Рулев поздравил коллектив с круглой датой и поблагодарил за укрепление народной культуры и традиций Псковской области.

Участники ансамбля выступили с вертепным представлением с исполнением традиционных народных композиций, посвященных Рождеству Христову. Также на встрече прозвучали колядки, собравшиеся пообщались за чаем с пирогами.

Напомним, фольклорный ансамбль «Коляда» был создан в 2008 году. В его состав  входят любители традиционной культуры. Некоторые участники с малых лет занимались в детских фольклорных кружках и студиях, кто-то – со студенческой скамьи, а другие заинтересовались традиционной культурой сравнительно недавно. Средний возраст участников - 30 лет.

За время своего существования ансамбль принял участие во многих областных, всероссийских и международных фестивалях, семинарах и конкурсах, конференциях, дал множество сольных выступлений. Он регулярно принимает участие в благотворительных акциях, а с 2010 года активно сотрудничает с Псковским городским молодежным центром.

Ансамбль «Коляда» также изучает традицию псковского Поозерья. В репертуаре песни свадебного и рекрутского обрядов, песни годового календарного цикла, духовные стихи и лирика. В своей работе коллектив основывается на экспедиционных записях, собранных и изданных за всё время проведения исследований района Поозерья.

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