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Повторно севшего за руль нетрезвым водителя задержала полиция в Пыталовском районе

Утром 16 января на дороге Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок в Пыталовском районе полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2104, за рулем которого ехал пьяный 30-летний житель Пыталово, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту стражи порядка проводят проверку. Установлено, что задержанный водитель ранее уже подвергался наказанию за езду в нетрезвом виде.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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