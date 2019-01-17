Псковичи могут посетить онлайн-трансляцию семинара «Работа с наличными деньгами, переход на онлайн-кассы»
Жители Псковской области могут посетить онлайн-трансляцию семинара из Санкт-Петербурга «Работа с наличными деньгами, переход на онлайн-кассы». Он состоится 25 января, сообщили Псковскому агентству информации в ООО «Ваш Консультант».
Лектор: Ольга Игоревна Прохорова, специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению; налоговый консультант, аттестованный главный бухгалтер, действительный член ИПБ России; эксперт по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; эксперт по проведению независимой оценки квалификации.
Мероприятие организует ООО «Ваш Консультант» совместно с СПб ЧОУ «Центр профессионального развития «Аскон»
На семинаре вы узнаете:
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о последних изменениях законодательства по применению контрольно-кассовой техники;
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о порядке оформления движения наличных денег;
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о порядке проведения проверок своевременности оприходования выручки.
После семинара вы сможете:
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правильно организовать процесс оприходования и выдачи наличных денег;
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подготовиться к проверке налоговых органов;
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защитить интересы компании в сложной ситуации.
Вы получите:
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доступ к онлайн-трансляции очного семинара;
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возможность задать вопрос лектору;
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раздаточный материал лектора в электронном виде .
Время проведения семинара: с 10:00 до 15:45.
Место проведения: учебный центр ООО «Ваш Консультант», г. Псков, ул. Советская, 111.
Стоимость участия в семинаре: 1700 рублей (в стоимость включен обед).
Более подробная информация о мероприятии и форма для регистрации по адресу: exlege.ru/lp/kassa2019.