Псковичи могут посетить онлайн-трансляцию семинара «Работа с наличными деньгами, переход на онлайн-кассы»

13:23, 17 января 2019, ПАИ

Жители Псковской области могут посетить онлайн-трансляцию семинара из Санкт-Петербурга «Работа с наличными деньгами, переход на онлайн-кассы». Он состоится 25 января, сообщили Псковскому агентству информации в ООО «Ваш Консультант».

Лектор: Ольга Игоревна Прохорова, специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению; налоговый консультант, аттестованный главный бухгалтер, действительный член ИПБ России; эксперт по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; эксперт по проведению независимой оценки квалификации.

Мероприятие организует ООО «Ваш Консультант» совместно с СПб ЧОУ «Центр профессионального развития «Аскон»

На семинаре вы узнаете:

о последних изменениях законодательства по применению контрольно-кассовой техники;

о порядке оформления движения наличных денег;

о порядке проведения проверок своевременности оприходования выручки.

После семинара вы сможете:

правильно организовать процесс оприходования и выдачи наличных денег;

подготовиться к проверке налоговых органов;

защитить интересы компании в сложной ситуации.

Вы получите:

доступ к онлайн-трансляции очного семинара;

возможность задать вопрос лектору;

раздаточный материал лектора в электронном виде .

Время проведения семинара: с 10:00 до 15:45.

Место проведения: учебный центр ООО «Ваш Консультант», г. Псков, ул. Советская, 111.

Стоимость участия в семинаре: 1700 рублей (в стоимость включен обед).

Более подробная информация о мероприятии и форма для регистрации по адресу: exlege.ru/lp/kassa2019.