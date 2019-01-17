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Общество

Псковичи могут посетить онлайн-трансляцию семинара «Работа с наличными деньгами, переход на онлайн-кассы»

Жители Псковской области могут посетить онлайн-трансляцию семинара из Санкт-Петербурга «Работа с наличными деньгами, переход на онлайн-кассы». Он состоится 25 января, сообщили Псковскому агентству информации в ООО «Ваш Консультант».

Лектор: Ольга Игоревна Прохорова, специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению; налоговый консультант, аттестованный главный бухгалтер, действительный член ИПБ России; эксперт по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; эксперт по проведению независимой оценки квалификации.

Мероприятие организует ООО «Ваш Консультант» совместно с СПб ЧОУ «Центр профессионального развития «Аскон»

На семинаре вы узнаете:

После семинара вы сможете:

Вы получите:

Время проведения семинара: с 10:00 до 15:45.

Место проведения: учебный центр ООО «Ваш Консультант», г. Псков, ул. Советская, 111.

Стоимость участия в семинаре: 1700 рублей (в стоимость включен обед).

Более подробная информация о мероприятии и форма для регистрации по адресу: exlege.ru/lp/kassa2019.

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