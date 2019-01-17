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Культура

Концерт Аркадия Галковского «Джаз в Рождество» пройдёт в Пскове 18 января

18 января в 19:00 в БКЗ филармонии (улица Некрасова, 24) состоится концерт псковского джазмена, преподавателя Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Аркадия Галковского «Джаз в Рождество». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже искусств.

В концертной программе прозвучат авторские аранжировки джазовых стандартов Чарли Паркера, Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, Джошуа Рэдмана, Джона Колтрейна, Телониуса Монка, Антонио Карлоса Жобима и другие.

В составе ансамбля Сергей Поторочин (бас, Санкт-Петербург), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цёмка (клавишные), Катерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные).

«Высокое исполнительское мастерство музыкантов, подлинное искусство импровизации, живой звук, богатые джазовые гармонии и ритмы доставят истинное удовольствие всем ценителям джаза», - отметили в колледже искусств.

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