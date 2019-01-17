Ахмед Нурмагомедов: Номинация на премию «Народное признание» держит меня как спортсмена в тонусе

15:16, 17 января 2019, ПАИ

«Номинация на премию «Народное признание» держит меня как спортсмена в тонусе и помогает ставить новые цели, а вместе с ними и рекорды, поэтому «Народное признание» – не столько публичная оценка работы и достижений, сколько аванс на будущее», - заявил Псковскому агентству информации курсант псковского филиала Академии ФСИН России Ахмед Нурмагомедов.

По словам спортсмена, о том, что коллектив псковского филиала Академии ФСИН России выдвинул его на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание», он узнал, когда находился на чемпионате мира по универсальному бою в городе Медыни Калужской области. «Чувства были смешанные: очень приятно, почетно и вместе с тем ответственно, потому что нельзя подвести тех, кто в тебя поверил», - добавил он.

Напомним, спортсмен вошёл в число финалистов премии в номинации «Рекорд».

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».