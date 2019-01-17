Центр устойчивого развития Псковской области проведет итоговую конференцию по повышению компетентности НКО

14:20, 17 января 2019, ПАИ

Региональная общественная организация «Центр устойчивого развития Псковской области» 30 января проведет итоговую конференцию в рамках проекта «Повышение компетентности некоммерческих организаций, защищающих права человека и оказывающих бесплатную юридическую помощь социально незащищенным гражданам Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основная цель проекта: повышение компетентности некоммерческих организаций, защищающих права человека и оказывающих бесплатную юридическую помощь социально незащищенным гражданам Псковской области.

Задачи проекта: повышение профессионализм сотрудников НКО и качества правовых услуг в области оказания бесплатной юридической помощи и защите прав человека, осведомленности граждан о работе негосударственных некоммерческих организаций в области правовой поддержки населения; укрепление сетевого взаимодействия негосударственных некоммерческих организаций.

В ходе конференции будут подведены итоги реализации проекта, основные его достижения и результаты, также вниманию собравшихся представят успешные практики работы с клиентами, нуждающимися в правовой поддержке, методическую литературу.

Мероприятие состоится в Пскове на улице Верхне-Береговой, 4 в зале отеля «Old Estate Hotel». Начало регистрации - с 11:00 часов, начало работы - с 11:30 до 15:30 с перерывами на чай/кофе.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (8112) 29-10-95 или электронной почте: csdpr@csdpr.ru