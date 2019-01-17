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Культура

Зимняя сессия областной школы одаренных детей «Камертон» состоялась в Псковском колледже искусств

Зимняя сессия областной школы одаренных детей «Камертон» состоялась в Псковском колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в учебном заведении, по ежегодной традиции более 30 юных музыкантов из Пскова, Великих Лук, Себежа, Усвят, Дедовичей, Дно, Куньи, Новосокольников, Плюссы, Пустошки приехали в колледж искусств на вторую в учебном году сессию. Первая сессия школы «Камертон» прошла в начале ноября, а заключительная соберёт учащихся в марте.

Учебный график состоял из занятий с преподавателями по специальным дисциплинам (фортепиано, оркестровые струнные, духовые инструменты, инструменты народного оркестра, вокал), а также сольфеджио и музыкальной литературе.

Юные музыканты побывали на творческом вечере псковского композитора Татьяны Лаптевой, на концерте симфонического оркестра Псковской областной филармонии под управлением итальянского дирижёра Фабио Мастранджело.

На интерактивной мультимедийной экскурсии, проведенной сотрудниками центра народного творчества, учащиеся познакомились с традициями празднования в Псковской области Нового года и Рождества.

Напомним, что в числе учащихся школы «Камертон» - начинающие музыканты - победители международных, межрегиональных и областных конкурсов, обладатели премии комитета Псковской области по культуре «Юные дарования Псковщины», премии по поддержке талантливой молодежи управления образования, активные участники региональных концертов и фестивалей.

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