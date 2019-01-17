Почти 11 тысяч псковских работодателей должны до 1 марта проинформировать Пенсионный фонд о стаже своих сотрудников

15:55, 17 января 2019, ПАИ

Не позднее 1 марта 10 тысячам 969 страхователям Псковской области необходимо представить в Пенсионный фонд РФ сведения о стаже наемных работников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России, с 1 января в территориальных органах ПФР по Псковской области началась отчетная компания, в ходе которой страхователи должны представить сведения о стаже каждого работающего у него застрахованного лица (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах начисляются страховые взносы).

В соответствии с действующим законодательством страхователь представляет сведения на 25 и более работающих у него застрахованных лиц за предшествующий отчетный период в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, который устанавливается Пенсионным фондом Российской Федерации.

За нарушение сроков сдачи отчетности либо за представление страхователем неполных или недостоверных сведений предусмотрены законодательством штрафные санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов применяются финансовые санкции в размере тысячи рублей.

Помимо этого, в соответствии с действующим законодательством, непредставление в установленный срок либо отказ от представления в органы ПФР оформленных в установленном порядке сведений (документов), необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

Информацию по сдаче отчетности можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда РФ.