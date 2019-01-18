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В прокат вышла картина «Стекло»: кроссовер фильмов «Сплит» и «Неуязвимый» (последний - 19-летней давности) за авторством и режиссерством М. Найт Шьямалана. Муслим Камалов считает, что в «Стекле» сильнее всего проступают индийские корни Шьямалана, но фильм способен разочаровать избалованных блокбастерами Marvel зрителей.

В Филадельфии неуязвимый специалист по безопасности Дэвид Данн (Брюс Уиллис), – латентный супермен в оверсайзном дождевике, - вычисляет местонахождение опаснейшего Кевина Крамба (Джеймс МакЭвой): психопата с расстройством личности, в голове которого сокрыты 24 личности: от совсем безобидных до кошмарных. Самый опасный из них – Зверь – обладает неимоверной силой и представляет наибольшую угрозу для города. Во время выяснения отношений на заброшенном заводе, Дэвида и Кевина вяжет полиция. Но отправляет не на нары, а в психиатрическую лечебницу, где уже давно проходит лечение Элайджа Прайс - он же Мистер Стекло (Сэмюэл Л. Джексон). Этот человек, как мы знаем из «Неуязвимого», с рождения страдает от крайне непрочных костей, готовых сломаться при малейшем физическом воздействии на тело. Но при этом суперсила Прайса – его гениальный и острый ум. Доктор Элли Стейпл (Сара Полсон) пытается втолковать всем троим, что их суперспособности – лишь фикция, плод их больного воображения. И что все они, очевидно, повредили головы и страдают манией величия. Доктор Стейпл начинает собственный курс лечения. Тем временем Прайс, благодаря комиксам в далеком прошлом уверовавший в сверхлюдей, не отрекается от своей теории и сейчас, и задумывает воплотить сюжет книжек с картинками наяву. Для этого ему нужен, собственно, герой – Дэвид, и злодей – Кевин.

Давно известно, что из головы Маноджа Нелльятту Шьямалана, индийского режиссера весьма незаурядного таланта, рождается порой совершенный и немыслимый бред («Девушка из воды», «После нашей эры», «Визит»), а порой раз – и промелькнет без пяти минут шедевр с очевидной и внятной мыслью («Шестое чувство», «Неуязвимый», «Знаки»). Творческое непостоянство – бесспорно, показатель настоящего автора с большой буквы, который с каждой новой картиной пробует себя в другой стихии, придумывает и изобретает велосипеды заново, по-настоящему рискует, а не просто эксплуатирует в каждой ленте знания, почерпнутые на занятиях кружка любителей постмодернизма.

Взять, к примеру, «Неуязвимого». Фильм увидел свет в 2000 году, во времена, когда супергеройское кино еще не успело закрепиться, как отдельный жанр: до «умных кинокомиксов» Нолана еще далеко, марвеловские франшизы находятся в самом зачатке. «Неуязвимый» привлекал изобретательнейшим сюжетом, реализмом, и героями, к которым, на первый взгляд, не подходит приставка «супер». Иначе говоря, фильм действительно удивлял, а местами и вовсе шокировал. Он стал культовой картиной, показывающей сверхлюдей под неожиданным углом. 

«Стекло» является своеобразным кроссовером «Неуязвимого» и «Сплита», вышедшего в 2016 году. После громкого успеха «Сплита» было весьма предсказуемо то, что Шьямалан задумает собственную авторскую супергеройскую франшизу, которая, как и каждый фильм по отдельности, будет непохожа ни на что другое. «Стекло» как бы завершает эту случайную трилогию («Неуязвимый», «Сплит», «Стекло»), но оно, к сожалению, не подбирается ни на шаг к сценарной крепости двух прошлых картин индийца.

Шьямалан объединяет плохих и хороших парней из двух своих неплохих фильмов в одном большом и неудачном. При этом картина вроде бы и прописана грамотно (сценарий Шьямалан написал самостоятельно), и все ниточки логически ведут к одному клубку так, что не возникает никаких вопросов. Но, по какой-то причине, чем дальше Шьямалан погружает нас вглубь своей истории, тем больше появляется в «Стекле» хорошо видимых трещин.

Одна из таких проблем – это индийская наивность, которая, впрочем, прослеживалась и во всех остальных работах Шьямалана, но здесь почему-то она заметна больше всего. Вот, к примеру, герой Брюса Уиллиса освобождает юных черлидерш из заточения в логове Зверя. Но моменту срывания оков с рук девушек придается настолько много значения, что вся сцена посвящена только цепям и металлическим трубам, и снята, конечно же в слоу-мо максимально крупно. Подобных нелепейших (и морально устаревших) с точки зрения кинематографа моментов разбросано по всему фильму порядочное количество. Каким бы незаурядным режиссером Шьямалан не был, индийские корни дают о себе знать.

К счастью, танцев персонажей под веселую музыку на титрах в «Стекле» замечено не было.

Фильму не хватает воздуха. Если в начале Шьямалан по щелчку создает интригу за интригой, то на пути к кульминации сюжет начинает обрастать грузом совершенно ненужных подробностей. В последнем акте градус маразма и вовсе превышает все мыслимые пределы. В конечном итоге вся история становится невыносимо душной.  Шьямалан зачем-то лезет в странные, и даже страшные дебри. И становится вынужден прибегать к самоцитатам, без которых, естественно, неподготовленный зритель не сложит у себя в голове кусочки пазла. Но если, скажем, у того же Ларса фон Триера такой нескромный прием выглядит как аккуратная иллюстрация, то у Шьямалана – вынужденные и крайне неряшливые мазки старой кистью, которые, к тому же, занимают на экране больше времени, чем нужно.

Лучшая сторона «Стекла» все же имеется. И это Джеймс МакЭвой, вновь талантливо сыгравший здесь психопата-убийцу. Его игрой и приходится наслаждаться в «Стекле». Но психопатические кривляния и дерганья ближе к финалу начинают раздражать, да так, что дерганным в итоге рискует стать и зритель. В остальном, с персонажем МакЭвоя не будет происходить ровным счетом ничего интересного. Не является исключением и финальная «битва», которая у Шьямалана похожа на разборку двух школьников на заднем дворе. Можно конечно сказать, что, лишив зрителей масштабного рубилова, режиссер решил так поиздеваться над ними, а заодно и над жанром. Вопрос только в том, ради чего затевать такой «вселенский обман»?

Шьямалан всегда вел разговор о паранормальном, загадочном, неизведанном и пугающем. Вот и в «Стекле» также: кажется, что перед нами недокрученная и местами недописанная история о супергероях, лишенная битв, а на деле – высоколобая и вроде бы интересная, но при этом совершенно пустозвонная дискуссия на тему чуда, сверхспособностей и веры в свои силы. Вроде бы ты заказал в кафе настоящий зерновой кофе, а оказывается, что тебе налили опять дешевый индийский аналог. 

Муслим Камалов
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