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Общество

День архитектора впервые отмечают в Псковской области

День архитектора впервые празднуют в России сегодня, 7 июля. Праздник учредили постановлением Правительства РФ как ежегодный профессиональный праздник, который будет отмечаться в первый понедельник июля, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах идут работы в интерьерах и на фасадах. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Работа архитекторов, создающих проекты реставрации памятников древнего зодчества, истории и культуры сочетает науку и искусство, требуя знаний, таланта и любви к делу, отметили в организации.

АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» поздравило специалистов с праздником, пожелав им здоровья, вдохновения, успешных проектов и радости творчества.

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