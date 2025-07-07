День архитектора впервые отмечают в Псковской области

14:31, 07 июля 2025, ПАИ

День архитектора впервые празднуют в России сегодня, 7 июля. Праздник учредили постановлением Правительства РФ как ежегодный профессиональный праздник, который будет отмечаться в первый понедельник июля, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Работа архитекторов, создающих проекты реставрации памятников древнего зодчества, истории и культуры сочетает науку и искусство, требуя знаний, таланта и любви к делу, отметили в организации.

АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» поздравило специалистов с праздником, пожелав им здоровья, вдохновения, успешных проектов и радости творчества.