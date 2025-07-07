Опубликована программа Дня семьи, любви и верности в Изборске

20:59, 07 июля 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» опубликовал праздничную программу, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятия пройдут на нескольких площадках 8 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

«Семь я» – одна из интерактивных площадок, расположенная в Изборской крепости. С 10:30 и до 16:30 на ней пройдут развлекательные мероприятия. Так, с 10:30 до 13:00 всем желающим можно поучаствовать в играх и забавах.

В 13:00 запланирована фольклорная программа «Родная сказка». Гостей ждёт живое фольклорное пение, знакомство с русским национальным костюмом.

С 14:30 до 16:30 организаторы предлагают отправиться в семейное путешествие по карте России «Дорогами Александра Невского» – семьянина, полководца и политика.

Всех желающих также приглашают посетить купеческие усадьбы Музейного квартала. С 10:00 до 18:00 на площадке пройдёт программа «Сказ о Петре и Февронии». Зрителям покажут мультфильм о князе Муромском и его супруге, их истории любви. Также пройдёт мастер-класс для всей семьи «Бойкая изборская набойка» по созданию памятного сувенира в древней технике набойки по ткани.

В 14:00 запланировано открытие художественной выставки «Пройдёмте в сад, я покажу вас розам» Анны Чистяковой из собрания Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.