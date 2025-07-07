Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Изборский музей представил афишу событий на июль и август

Государственный музей-заповедник «Изборск» опубликовал расписание ключевых мероприятий на июль и август, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В афише представлены основные события, которые сделают летний визит в Изборск незабываемым, отметили в музее. Подробности и даты мероприятий доступны на официальном сайте музея-заповедника.

Среди мероприятий – фестивали «Железный град», «Словенское поле», выставка «Сетомаа. Семейные встречи», пленэр «Настоящая России» и многие другие. Подробности – в карточках.

  • Музей-заповедник «Изборск» представил афишу событий на июль и август
    Фото: музей-заповедник «Изборск»
  • Музей-заповедник «Изборск» представил афишу событий на июль и август
    Фото: музей-заповедник «Изборск»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июля 2025

День архитектора впервые отмечают в Псковской области
07 июля 2025

Изборский музей представил афишу событий на июль и август
07 июля 2025

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота»: итоги
07 июля 2025

Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
06 июля 2025

В музее-заповеднике «Изборск» прошли съёмки сериала «Красная книга народов России»
06 июля 2025

Фольклорный праздник «Купаленка – ночь маленька» прошёл в Пушкинском заповеднике
06 июля 2025

Выставка фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» откроется в Пскове
06 июля 2025

Стала известна тема фестиваля «Западные ворота» в следующем году

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...