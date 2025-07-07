Изборский музей представил афишу событий на июль и август

14:16, 07 июля 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» опубликовал расписание ключевых мероприятий на июль и август, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В афише представлены основные события, которые сделают летний визит в Изборск незабываемым, отметили в музее. Подробности и даты мероприятий доступны на официальном сайте музея-заповедника.

Среди мероприятий – фестивали «Железный град», «Словенское поле», выставка «Сетомаа. Семейные встречи», пленэр «Настоящая России» и многие другие. Подробности – в карточках.