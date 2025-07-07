Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове

13:05, 07 июля 2025, ПАИ

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» завершился в Пскове. Итоги конкурсных программ подвели на церемонии закрытия. Фестиваль посетили более восьми тысяч человек, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Профессиональное жюри под председательством режиссёра, сценариста и продюсера Рената Давлетьярова отметило лучшие работы международного конкурса полнометражных фильмов. Гран-при конкурса получил российский фильм «Капитан четвёртого ранга» режиссёра Ильи Казанкова. Приз за лучшую режиссуру получила болгарский режиссёр Магдалена Радчева за фильм «Свадьба». Призом за лучший актёрский ансамбль был отмечен фильм из Киргизии «Сделка на границе» режиссёра Дастана Жапара Рыскелди. Лучшим фильмом по решению жюри стала индийская картина «Потерявшиеся невесты» режиссёра Киран Рао.

В конкурсе короткометражных фильмов, в котором участвовали 19 картин, жюри во главе с режиссёром Ириной Евтеевой присудило призы за режиссёрское решение фильму «Неизбежность» (Марина Петренко), за драматургическое решение – фильму «Французский серый» (Михаил Микоц), а за лучший актёрский ансамбль – фильму «Ключ» (Григорий Пичул). Почётным дипломом отмечена короткометражка «Просто скажи привет» режиссёра Ольги Смеловой.

Впервые конкурсная программа «Хранители памяти», посвящённая фильмам об истории Отечества, была оценена жюри под председательством историка Петра Тищенко. Главный приз получил документальный фильм «Блокадная дорога через залив» режиссёра Максима Якубсона. Специальные призы вручены фильмам «Милосердная сестра» (Денис Кузьмин), «Сплочённые войной» (Елизавета Бернова) и «Футбол чекистов» (Иван Криворучко).

В программе для детей и юношества «До шестнадцати и старше» детское жюри присудило Гран-при фильму «Трезорка» Ильи Северова, снятому о блокаде Ленинграда на киностудии «Ленфильм».

Традиционный конкурс начинающих кинематографистов «КиноСтарт» завершился победой фильма «Надя» режиссёра Романа Рыжова, который получил приз губернатора Псковской области, вручённый региональным министром культуры Илианной Петровой. Также диплом конкурса получил любительский короткометражный фильм «Ёлки зеленые!» Кирилла Орлова.

Особое внимание на церемонии закрытия было уделено вручению приза «Жизнь в кино» за вклад в киноискусство – в 2025 году его удостоилась заслуженная артистка России Тамара Акулова.

Со всеми новостями о VI Международном кинофестивале «Западные ворота – 2025» в Пскове можно ознакомиться здесь.