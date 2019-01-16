Женщина попала под колёса «Ауди-А4» на Кузнецкой в Пскове

14:04, 17 января 2019, ПАИ

16 января в 6:30 в Пскове у дома № 5 по улице Кузнецкой «Ауди-А4» сбил 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пешеход с полученными травмами госпитализирована.

В этот же день в 7:42 в Великих Луках у дома № 65 по улице Ставского «Рено-Дастер» не уступил дорогу автомобилю «Лада Калина». В результате столкновения в больницу доставлена 24-летняя пассажирка «Лады».