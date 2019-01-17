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Общество

Ганзейский знак вопроса

14 января на встрече с журналистами глава Пскова Иван Цецерский вновь упомянул о планах муниципалитета к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, которые состоятся в конце июня 2019 года в Пскове, установить в городе «ганзейский знак» - ладью из стеклопластика, которую должны изготовить на средства мецената из Башкирии. У известного псковского архитектора Владимира Шуляковского и его коллег возникло несколько вопросов по этому поводу к псковскому градоначальнику.

Уважаемый Иван Николаевич!

В средствах массовой информации появилась долгожданная информация о Ганзейском знаке. Мы с друзьями-коллегами обсудили между собой изображение и поясняющий текст и не смогли разобраться в некоторых деталях художественного замысла. Есть вопросы, на которые хотелось бы получить ответы.

1. Первый вопрос касается общей художественной композиции произведения. Знак представляет собой стилизованную ладью с надутым ветром парусом, стоящую на постаменте в виде каменного утёса. Как известно, постаменты бывают либо условной геометрической формы (колонна, шпиль или параллелепипед), либо изображают собой некий природный ландшафт или предмет. В последнем случае скульптура и постамент образуют единый сюжет и общую смысловую композицию. Например: всадник на утёсе, корабль в волнах, или, скажем, Ленин на броневике. Если поместить Ленина на волну или всадника на броневик, то неизбежно возникнет вопрос – в чём смысл такого необычного решения? Аналогичный вопрос возникает при взгляде на ладью с надутым парусом, стоящую на каменной скале. Что бы это значило? Может быть, это намёк на какое-нибудь историческое событие, какое-нибудь кораблекрушение? Символ того, что Псков - корабль, гонимый попутными ветрами по волнам истории, напоролся на мель современности? Хотелось бы получить пояснения автора. Отсюда – следующий вопрос.

2. Поскольку автор произведения иногородний, хотелось бы получить какую-нибудь информацию о нём. Как зовут, где получил художественное образование, какими ещё произведениями отмечен его творческий путь и так далее.

3. Следующий вопрос – почему в качестве материала для предлагаемого произведения искусства выбрана пластмасса? Каждый город имеет свой характерный, присущий ему образ, и, соответственно, каждому городу «к лицу» определённые материалы для использования в монументальных произведениях. Например, Санкт-Петербургу «к лицу» бронза и гранит. А Пскову, на наш взгляд – камень и чёрное железо.

Возможно, и пластмасса уместна в каком-нибудь городе, может быть, где-нибудь в Лас-Вегасе. Но какое отношение пластмасса имеет к Пскову – городу скобарей? Почему было не обратиться к мастерству наших знаменитых и любимых в народе кузнецов? Это подчеркнуло бы нашу «скобарскую» самобытность. И, кстати, поддержало бы наших славных ремесленников в непростое для них время. По-видимому, есть какой-то непробиваемый аргумент в пользу пластмассы, хотелось бы его узнать.

4. Последний вопрос самый головоломный. Мы теряемся в догадках – почему ветер надувает парус ладьи в одну сторону, а флаг – в противоположную? Как такое может быть? Не допускаем мысли, что это просто грубая ошибка, так как это свидетельствовало бы о дремучем невежестве тех, кто знак придумал и кто его принял. По-видимому, изображая физически невозможное природное явление, автор подразумевает какой-то глубокий философский смысл, намекает на какие-то исторические параллели. Хотелось бы понять - какие.

Уважаемый Иван Николаевич! Пожалуйста, познакомьте нас с автором проекта, пусть он пояснит свою работу. Жители города имеют право понимать смысл того, чем их собираются порадовать к празднику. И, кстати, ещё один вопрос – почему проект Знака нигде не выставлялся и его изображение до последнего времени держалось в секрете? Почему именно для этого проекта было сделано исключение из хорошего правила обсуждать все нововведения с народом города?

Владимир Шуляковский
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