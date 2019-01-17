Праздничный вечер, посвященный 76-й годовщине освобождения Великих Лук, состоялся в драматическом театре

16:55, 17 января 2019, ПАИ

Праздничный вечер, посвященный 76-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, состоялся в драматическом театре. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, первой великолучан поздравила исполняющая полномочия губернатора Псковской области Вера Емельянова, которая назвала Велики Луки «великим, одним из ярчайших примеров мужества, патриотизма и любви к своей Родине». Она передала жителям Великих Лук огромный привет от главы региона и зачитала от его имени поздравительный адрес.

«Уважаемые великолучане! Именно вы – главное богатство города, его сердце и душа, его прошлое, настоящее и полное надежд будущее. В ваших силах сделать его лучше и краше», – прозвучало в обращении Михаила Ведерникова.

Вера Емельянова заверила собравшихся, что областная власть будет помогать городу и дальше двигаться вперед.

Поздравляя горожан с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, глава Великих Лук Николай Козловский напомнил об истории Великолукской наступательной операции, в результате которой город был полностью освобожден от врага. «76 лет прошло, но мы не должны забывать, какой трагедией обернулась война для Великих Лук, – сказал он. – Город лежал в руинах, более трех тысяч домов были уничтожены, каждый седьмой житель расстрелян или замучен, порядка 8700 великолучан не вернулись с фронта, отдав свои жизни за свободу и независимость Родины. Но, несмотря на тяготы военного лихолетья, после освобождения город был возрожден: восстановлено городское коммунальное хозяйство, отстроены новые жилые дома, больницы, школы, детские сады, восстановлены производственные предприятия».

«Слов искренней благодарности заслуживают ветераны войны и труда, все, кто поднимал город из руин, не жалея здоровья и сил», - подчеркнул Николай Козловский.

«Задача нашего и будущих поколений великолучан работать на дальнейшее развитие города, – продолжил он, рассказав, что за последние годы в Великих Луках реализовано множество проектов, направленных на улучшение жизни горожан, на создание комфортной городской среды и благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города».

Глава города отметил, что Великие Луки по праву являются промышленной столицей области с огромным экономическим, образовательным, культурным потенциалом. «Основой экономики нашего города является промышленное производство, – сообщил он. – В Великих Луках успешно работают предприятия, которые входят в электротехнический кластер, развивается кабельное производство, машиностроение, пищевая промышленность, другие отрасли. Согласно итогам 2018 года наш город продолжил стабильное экономическое развитие и показал высокие результаты по ключевым показателям экономики. Динамичное развитие экономики позволяет сохранить в городе стабильную общественно-политическую обстановку, обеспечивает дальнейшее развитие социальной сферы, образования, культуры, спорта»

Николай Козловский отметил, что благодаря этому, а также тесному сотрудничеству городской власти с администрацией области и личной поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова, в 2018 году были сданы в эксплуатацию несколько очень важных объектов, среди которых автодорожный путепровод через железнодорожные пути, новая современная школа, спортивно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном, было завершено строительство центра по подготовке велосипедистов.

Говоря о планах на будущее, Николай Козловский сказал, что в городе будут продолжены работы по ремонту дорог, тротуаров и дворовых территорий, реконструкция мест отдыха великолучан.

«Очень важно, что наш город развивается», – заметил он и добавил, что в Великих Луках планируется открытие двух детских садов, строительство еще одной школы, прорабатываются вопросы восстановления моста в районе Мебельного комбината и объездной дороги. Как рассказал глава Великих Лук, все проекты, которые сегодня реализует городская власть при поддержке областного руководства, нацелены на улучшение условий для жизни великолучан.

Николай Козловский пожелал ветеранам, а также всем жителям города доброго здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Воспоминаниями из своего детства поделился генеральный инспектор Министерства обороны РФ, генерал армии, Почетный гражданин Великих Лук Юрий Якубов, который напомнил гостям вечера, каким город был семь десятков лет назад и обратил их внимание на то, каким он стал сегодня. «Долго можно говорить про Великие Луки – сказал Юрий Якубов, – это великий город, где живут удивительные, сильные люди. Ежегодно я приезжаю в Великие Луки и с радостью отмечаю, что с каждым годом город становится все лучше и краше».

Протоиерей Александр Петряков передал великолучанам поздравление и благословение от епископа Великолукского и Невельского Сергия,.

Председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валентин Афанасьев в своей речи обратился к молодому поколению великолучан. Он призвал молодежь стать достойными продолжателями традиций ветеранов войны и труда, выбрать профессию и добросовестно трудиться на благо города и страны. «Будьте настоящими патриотами нашего орденоносного города, города воинской славы Великие Луки», – сказал Валентин Афанасьев.

С ответным словом выступил юнармеец, кадет лицея № 10 Дмитрий Прокофьев.

Затем состоялась церемония награждения великолучан, внесших большой личный вклад в развитие образования, здравоохранения, социокультурной, общественно-политической и иных сфер жизнедеятельности Великих Лук, а также в патриотическое воспитание молодого поколения. Заслуженным врачам, педагогам, спасателям, ветеранам боевых действий вручили памятные медали «Великие Луки – город воинской славы». Данная награда была утверждена решением Великолукской городской Думы в 2013 году.

Добавим, что в рамках торжественного вечера зачитали приветственный адрес от командующего войсками Западного военного округа Александра Журавлева.