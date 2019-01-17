Ледовая разведка не обнаружила открытых участков воды на Чудском озере

17:23, 17 января 2019, ПАИ

Сегодня, 17 января, специалисты Аварийно-спасательной службы Псковской области провели ледовую разведку в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озёр.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, на Чудском озере открытых участков воды нет. Разведка проходила на удалении до 5 км от берега в районе населенных пунктов Лаптовицы, Устье, Береговая Луневщина, Клинно, Спицино. На удалении от берега до 1 километра толщина льда равна 17-20 см, местами - до 22 см, на удалении до 5 км - 6-10 см. На удалении до 1 км вдоль всего побережья выявлены заломы высотой от 1 до 3 метров.

Толщина льда на Псковском озере проверялась от устья реки Великой в направлении острова Залита. Она составляет 25-27 см, заломов и трещин не наблюдается. Лед покрыт слоем снега 10-15 см, пропитанного водой, между льдом и снегом есть вода. В районе островов Белов и Залита имеются многочисленные старые промоины различной площади, покрытые слоем замерзшего снега с водой, выдерживающим вес стоящего судна на воздушной подушке.

На реке Великой от железнодорожного моста до поселка Писковичи толщина льда составляет 20-25 см. Повсеместно лед покрыт слоем снега толщиной 10-15 см. Под мостом 50-летия Октября толщина льда составляет 25 см, под Ольгинским мостом - 20 см, под мостом Александра Невского - 23 см. В районе ЖК «Видный» лед достигает от 10 до 15 см. В устье реки до деревни Горки река покрыта льдом толщиной 20 см, далее до выхода в Псковское озеро - 10 см, на выходе в озеро – 5-10 см.