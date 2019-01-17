До -7 и снег ожидается 18 января в Псковской области

17:07, 17 января 2019, ПАИ

18 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в течение суток составит от -2 до -7 градусов.

Прогнозируется ветер северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.