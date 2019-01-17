Региональный этап IV открытой Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям пройдёт в Пскове 23-24 января

17:16, 17 января 2019, ПАИ

23-24 января в Псковской области состоится региональный отборочный этап IV открытой Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по образованию.

Олимпиада пройдёт в Пскове на базе Центра науки и спорта «Без предела» - регионального ресурсного центра Ассоциации 3D-образования в рамках Всероссийского проекта «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Основная цель - формирование и развитие региональной системы 3D-образования, создание условий для выявления и поддержки талантливых школьников, проявляющих интерес к объемному, художественному и техническому творчеству, для формирования базовых знаний по 3D-моделированию, воспитания нового поколения высококлассных инженеров России.

Направления олимпиады: 3D-моделирование; 3D-сканирование; объемное рисование 3D-ручкой, художественное творчество; объемное рисование 3D-ручкой, техническое творчество.

Школьники смогут принять участие в следующих возрастных категориях: начальный уровень 7-10 лет (3D-фишки); от 7 до 8 лет (1-2 класс) включительно, 3D-ручки - объемное рисование художественное и техническое; от 9 до 10 лет (3-4 класс), 3D-ручки - объемное рисование художественное и техническое; базовый уровень 10-18 лет (3D-Pro); от 10 до 14 лет (5-8 класс) по всем направлениям; от 14 до 18 лет (9-11 класс) по всем направлениям.

В 2018 году от Псковской области в региональном этапе принимали участие 40 школьников из 8 образовательных организаций. 6 учащихся в составе двух команд представляли регион на федеральном этапе весной в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Смена», псковичи вошли в десятку сильнейших.

В этом году региональный этап будет проводиться совместно с детским технопарком «Кванториум», в котором сосредоточено новейшее оборудование и программное обеспечение по 3D-технологиям, имеются высококвалифицированные кадры и инновационные программы подготовки школьников.

В Ассоциацию 3D-образования входят 36 регионов РФ. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства просвещения РФ.

Информация об олимпиаде размещена на сайте педагогического сообщества Псковской области.